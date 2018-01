Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 15 janvier 2018, l’Ambassadeur Roberto Balzaretti, Directeur de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, au nom du Conseil fédéral, et MM. Matthias Stiefel et Scott Weber, en leur qualité respective de Président du Conseil d’administration et de Directeur général d’Interpeace ont signé l’Accord entre le Conseil fédéral et Interpeace portant sur les privilèges et immunités de l’organisation en Suisse.