Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 12 février 2018, l’Ambassadeur Corinne Cicéron Bühler, vice-Directrice de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, au nom du Conseil fédéral, et Mme Marie-Paule Kieny, en sa qualité de Présidente du Conseil de fondation de Medicines Patent Pool (MPP) ont signé l’Accord entre le Conseil fédéral et MPP portant sur les privilèges et immunités de l’organisation en Suisse.