La place financière et économique suisse fait face à une concurrence toujours plus vive sur la scène internationale. Il faut donc veiller à ce que les conditions-cadres soient favorables en Suisse et, pour ce faire, examiner régulièrement le contexte fiscal et réglementaire dans lequel la place financière suisse évolue. Lors de sa séance du 9 mai 2018, le Conseil fédéral a été informé des travaux menés à ce propos par le Forum sur la politique en matière de marchés financiers.