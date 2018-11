Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le développement durable et un ordre international stable sont dans l’intérêt de la Suisse. Lors de sa séance du 30 novembre, le Conseil fédéral a mené une discussion pour fixer les axes qui orienteront la préparation du prochain Message sur la coopération internationale de la Suisse (2021-2024). Outre les priorités relatives à la réduction de la pauvreté et à la sécurité humaine, un accent plus marqué sera mis sur les aspects économiques et le potentiel du secteur privé sera mobilisé davantage. Les liens stratégiques entre politique migratoire et coopération internationale seront renforcés. Enfin, le prochain message prévoit, pour la coopération bilatérale au développement du DFAE, une focalisation géographique sur quatre régions prioritaires. Le message sera, pour la première fois, l’objet d’une procédure de consultation facultative permettant un large débat afin de mieux ancrer, en Suisse, l’action extérieure de notre pays.