Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a pris une décision de principe sur la stratégie d’implantation d’Agroscope. À l’avenir, le centre de compétences de la Confédération pour la recherche agronomique se composera d’un campus de recherche central à Posieux (FR), de deux centres de recherche régionaux, l’un à Changins (VD), l’autre à Reckenholz (ZH), et de stations d’essai décentralisées. À l’issue d’un dialogue intensif ces derniers mois avec le comité de direction d’Agroscope, les représentants nationaux de la recherche, les parlementaires, les filières et les cantons, cette variante s’est avérée être la solution optimale et la plus largement soutenue. La réforme renforcera Agroscope et lui permettra de mieux exploiter son important potentiel au profit de l’agriculture. Les fonds dégagés grâce à l’augmentation de l’efficacité seront investis directement dans la recherche agricole. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) soumettra un concept détaillé et un plan de mise en œuvre au Conseil fédéral d’ici à fin 2019.