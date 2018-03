Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Lors de sa séance du 21 mars 2018, le Conseil fédéral a approuvé le rapport « Les jeux vidéo. Un domaine de la création culturelle en développement ». Il présente un état des lieux de la création et les mesures qu’il prévoit pour pérenniser et améliorer l’encouragement des jeux vidéo en Suisse en tant que domaine culturel innovant et transversal.