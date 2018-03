Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Lors de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral s’est prononcé pour le rejet de l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts » (initiative sur les soins infirmiers). Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’étudier et d’élaborer, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et les acteurs concernés, des mesures concrètes visant à améliorer la situation du personnel infirmier.