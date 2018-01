Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire "Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique" (initiative sur la transparence). Il estime qu’une réglementation nationale sur le financement des partis, des campagnes électorales et des campagnes de votation n’est guère compatible avec les particularités du système politique suisse. Il proposera donc au Parlement de recommander le rejet de l’initiative et de ne pas lui opposer de contre-projet. Lors de sa séance du 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de préparer un message en ce sens.