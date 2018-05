Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En Suisse, les personnes handicapées n’ont pas toujours la possibilité de participer à la vie de la société sur un pied d’égalité et selon leurs propres choix, une situation à laquelle le Conseil fédéral souhaite remédier. Lors de sa séance du 9 mai 2018, il a adopté un rapport à cet effet portant sur le renforcement de la politique en faveur des personnes handicapées. Les mesures seront axées en priorité sur l’égalité dans le monde du travail, l’autonomisation des personnes concernées et la communication numérique accessible. Il est également prévu de renforcer la collaboration entre Confédération et cantons.