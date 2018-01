Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La valeur de rendement agricole joue un rôle important dans le droit agraire. Elle détermine par exemple le prix lors de la remise de l’exploitation au sein de la famille. Elle est fixée au moyen d’un guide d’estimation, qui doit être régulièrement complété et développé afin de tenir compte de l’évolution économique et technique. C’est pourquoi le Conseil fédéral a révisé le Guide d’estimation de la valeur de rendement agricole en vigueur, qui date de 2004, et fixé, lors de sa séance du 31 janvier 2018, la date de son entrée en vigueur au 1er avril 2018, en même temps que les modifications associées de l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) et de l’ordonnance sur les fermages (OFerm). La révision du guide d’estimation entraînera une augmentation de 10 à 20 % de la valeur de rendement agricole d’une exploitation.