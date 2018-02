Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Lors de sa séance du 14 février 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son. L’accès aux solariums doit être interdit aux mineurs car les radiations utilisées risquent, à long terme, de provoquer le cancer de la peau. Des réglementations protégeant davantage la santé sont également prévues concernant les traitements cosmétiques au laser et les pointeurs laser.