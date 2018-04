Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) estime à 24,581 milliards de francs le coût total pour la désaffectation des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (coûts pour la désaffectation: 3,779 milliards de francs, coûts pour la gestion des déchets: 20,802 milliards de francs). Ce coût total fixé par le DETEC repose sur la vérification de l’étude de coûts 2016 et sur la proposition de décembre 2017 émanant de la commission administrative du fonds pour la désaffectation des installations nucléaires et du fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (STENFO). Le DETEC augmente ainsi le coût total de 1,097 milliard de francs par rapport au montant proposé par la commission. Le coût total fixé sert à définir le montant des contributions annuelles des exploitants aux deux fonds pour la période de taxation allant de 2017 à 2021.