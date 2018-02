Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le DFAE suit avec préoccupation les développements militaires récents en Syrie et leurs implications majeures pour la population civile. Les hostilités dans la région d’Afrin, les attaques contre de nombreuses installations médicales dans la province de Idlib, l’intensification des bombardements dans la Ghouta de l’Est et des tirs de roquettes dans la banlieue de Damas ont causé des centaines de victimes parmi la population et détruit d’importantes infrastructures civiles. Le DFAE est particulièrement préoccupé par les récentes allégations d’utilisation d’armes chimiques dans la province d’Idlib et dans la Ghouta de l’Est. Le DFAE est également inquiet du risque de débordement du conflit armé aux pays limitrophes.