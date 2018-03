Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Domaine des EPF entend soutenir l'économie et la société suisses grâce à des mesures spécifiques afin de relever les enjeux du numérique. D'ici à 2019/2020, le Conseil des EPF prévoit, d'une part, de renforcer l’ensei­gnement et la recherche dans les sciences computationnelles et l'informatique et, d’autre part, de mettre sur pied un réseau de centres de transfert technologique pour les systèmes de production numériques. Le Conseil des EPF a également débattu de l’augmentation prévue des taxes d’études. La procédure de consultation s’est terminée fin janvier, et la décision sera prise d’ici à l’été 2018, lorsque certaines clarifications auront été effectuées.