La sixième cyber-landsgemeinde du Réseau national de sécurité (RNS) s’est déroulée en ce jeudi 26 avril 2018 à Berne. Plus de 100 représentants de la Confédération, des cantons et de l’économie privée se sont penchés sur les travaux consécutifs à la première Stratégie nationale de protection contre les cyberrisques (SNPC) et ont discuté en ateliers de divers champs thématiques pertinents dans ce contexte. Les participants ont saisi l’occasion de formuler leurs attentes par rapport à la mise en œuvre de la deuxième stratégie qui vient tout juste d’être approuvée.