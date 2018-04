Admin.ch - Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann en mission dans les États du Mercosur

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Du 29 avril au 5 mai 2018, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann se rendra dans chacun des États du Mercosur (Brésil, Paraguay, Uruguay et Argentine). Il sera accompagné d’une délégation de représentants des milieux économiques, scientifiques et agricoles, de membres du Parlement et de conseillers d’État. C’est la première fois que le secteur agricole est invité à participer. Ce déplacement a pour objectif principal de dynamiser les négociations sur un accord de libre-échange entre les États de l’AELE et ceux du Mercosur, et d’en souligner l’importance et les avantages qu’il recèle pour l’ensemble des parties.