Admin.ch - Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann organise un sommet Mercosur-Agriculture avec l’économie et l’agriculture

Sur invitation du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, un sommet Mercosur-Agriculture s’est tenu le 20 février 2018. Dans le contexte des négociations actuelles entre la Suisse et le Mercosur, ce sommet a été l’occasion de discuter avec des représentants de 26 organisations agricoles et économiques la manière dont une politique visant la conclusion de nouveaux accords commerciaux et le développement de l’agriculture permet de créer de nouvelles opportunités pour toutes les branches. L’Union suisse des paysans (USP) n’a pas souhaité participer à la rencontre.