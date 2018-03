Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann entamera le 21 mars 2018 un voyage au Nigéria (21-23 mars) et en Côte d’Ivoire (23-25 mars), accompagné par une délégation économique. Une délégation scientifique sera en outre présente en Côte d’Ivoire. L’objectif de ces visites est de soutenir et promouvoir le secteur privé suisse sur les marchés nigérians et ivoiriens, d’approfondir les relations économiques bilatérales avec ces deux pays et d’y évaluer le climat des affaires. La collaboration scientifique et la formation professionnelle seront également des thèmes abordés en Côte d’Ivoire.