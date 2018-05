Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Un accord commercial avec le Mercosur offre d’importantes chances aux exportateurs suisses. La mission qu’il a conduite au Brésil, Paraguay, Uruguay et en Argentine a permis de recueillir des informations objectives, a estimé le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, Johann Schneider-Ammann. Cela place le dialogue entre les différentes parties intéressées en Suisse sur de nouvelles bases et facilitera la recherche de compromis, notamment pour l’agriculture, a-t-il souligné lors du bilan qu’il a tiré le 8 mai 2018 au cours d’une conférence de presse.