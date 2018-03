Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les 19 et 20 mars 2018, le conseiller fédéral Ueli Maurer participe, à Buenos Aires, à la réunion sous présidence argentine des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des États membres du G20. Il est accompagné de Thomas Jordan, président de la direction générale de la Banque nationale suisse. La situation économique mondiale, le droit fiscal et la réglementation des marchés financiers seront au cœur des discussions.