Mardi 9 janvier 2018, le président de la Confédération Alain Berset a rencontré à Vienne le président autrichien Alexander Van der Bellen et le nouveau chancelier Sebastian Kurz. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales entre la Suisse et l’Autriche, sur la politique européenne et sur les défis de l’Europe.