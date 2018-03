Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse a progressé de 0,6 % au 4e trimestre 2017, ce qui est supérieur à la moyenne.* La croissance a été soutenue par beaucoup de secteurs économiques. L’industrie manufacturière, la construction et la plupart des branches des services, notamment les services financiers, ont livré des impulsions positives à la croissance. Du côté des dépenses, la consommation et les investissements dans la construction ont contribué à la croissance, alors que les investissements en biens d’équipement et le commerce extérieur ont eu une incidence négative. Pour l’ensemble de l’année 2017, la croissance du PIB réel s’élève à 1,0 %. Après un début d’année timide, la reprise conjoncturelle, s’appuyant sur une assise toujours plus large, s’est fortement accélérée.