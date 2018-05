Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dans le sillage de la feuille de route sur l’approfondissement des relations bilatérales entre la Suisse et l’Iran signée par le président de la Confédération en février 2016, le secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation Mauro Dell’Ambrogio conduit une mission scientifique en Iran du 5 au 9 mai. La visite de plusieurs hautes écoles à Téhéran et à Ispahan est au programme, l’objectif principal étant d’explorer les possibilités de collaboration avec l’Iran. Par ailleurs, des rencontres officielles au ministère de la Santé et des Formations médicales ainsi qu’au ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie sont organisées.