Le climat de consommation n’a pas connu de nouvelle amélioration en Suisse. Toutefois, avec un indice de 2 points en avril, il reste très au-dessus de la moyenne. Après avoir bondi en janvier, les attentes relatives à l’évolution économique sont revenues au niveau de la fin de l’année 2017. Les consommateurs restent tout autant optimistes en ce qui concerne l’évolution du marché du travail et se montrent un peu plus circonspects qu’en janvier quant à leur pouvoir d’achat. Globalement, depuis le début de l’année 2018, le climat de consommation s’est stabilisé à son plus haut niveau depuis quatre ans.