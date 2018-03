Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dans les surfaces herbagères intensives, les mélanges de trèfles et de graminées comprenant seulement quatre espèces laissent nettement moins de chance aux adventices que les monocultures – telle est la conclusion d’une série d’études menées par un réseau européen co-organisé par Agroscope. Et en plus: ces associations d’espèces ont un rendement supérieur et nécessitent moins d’engrais azotés. En Suisse, la culture de mélanges s’inscrit dans une longue tradition en production fourragère.