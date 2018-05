Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Table ronde mise en place dans le but de faire la lumière sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 a rempli sa mission et a tenu sa dernière séance en février passé. Lors d’une cérémonie qui a eu lieu jeudi à Berne, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a remercié tous les participants pour leur précieux travail. Il en aura coûté aux victimes, mais l’effort en valait la peine : des résultats remarquables ont pu être atteints rapidement, après un silence qui aura duré trop longtemps.