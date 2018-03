Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 28 mars 2018 d’adopter un programme de mesures afin de freiner la hausse des coûts dans le système de santé et par conséquent celle des primes de l'assurance obligatoire des soins. Comme l’a proposé un rapport d’expert en automne 2017, tous les secteurs et les acteurs de la santé doivent être responsabilisés. Un premier paquet de mesures devra permettre d’améliorer le contrôle des coûts et les réglementations tarifaires, et d’introduire un article relatif aux projets pilotes ainsi qu’un système de prix de référence pour les médicaments. La consultation sera ouverte à l’automne 2018.