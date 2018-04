Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Suisse et la Mongolie ont signé deux accords, jeudi à Oulan-Bator, à l’issue d’un entretien entre le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le ministre mongol des affaires étrangères Damdin Tsogtbaatar. Cette rencontre a notamment permis de constater que les relations entre les deux pays étaient «au beau fixe». En signant un accord de réadmission, la Mongolie s’engage à accueillir ses ressortissants qui séjournent en Suisse sans autorisation. Un second accord exemptera à l’avenir les diplomates de l’obligation de visa pour pouvoir voyager dans les deux pays.