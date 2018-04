Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Pour le Ministère public de la Confédération (MPC), l‘année 2017 a continué à être caractérisée dans le domaine opératif par le traitement d’importants complexes d‘affaires dans le domaine de la criminalité économique internationale et de procédures qui consomment beaucoup de ressources dans le domaine du terrorisme dans la mouvance djihadiste. Par ailleurs, il s’agissait de consolider les structures introduites en 2016 et de mettre en œuvre les objectifs stratégiques. Les rapports des évaluations par pays du GAFI* ainsi que du Greco* ont salué positivement la contribution du MPC à la lutte contre la corruption internationale et contre le blanchiment d’argent. En ce qui concerne la Convention contre la corruption de l’OCDE*, le MPC a par ailleurs participé, durant l’année écoulée, à la phase 4 de l’examen de la Suisse.