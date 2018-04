Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En vertu des dispositions légales en vigueur, l’octroi d’une prestation de l’assurance-invalidité peut être accompagné de conditions ayant pour objectif de réduire le dommage. La personne qui demande la prestation est ainsi appelée se comporter de façon à améliorer son état de santé et à rétablir sa capacité de gain. Elle doit donc entreprendre tout ce qui est raisonnablement indiqué pour éviter le dommage ou pour le réduire. L'objectif du projet faisant l'objet de l'appel d'offres est de fournir des informations sur les conditions prévues par le droit ainsi que sur les moyens et les sanctions qui y sont associés. Il s’agira ensuite d’évaluer leur application et leur efficacité, en déterminant si la collaboration des assurés avec l’assurance s’améliore sous l’angle de la réduction du dommage. Le délai pour le dépôt des offres est fixé au 15 mai 2018.