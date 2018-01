Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, doit permettre de renforcer le potentiel d’intégration et de prévention des mesures du travail extrascolaire et d’étendre le soutien accordé aux formes novatrices de l’animation socio-culturelle destinées aux enfants et aux jeunes. Le mandat d'évaluation a pour objet d'évaluer les aides financières ainsi que les mesures de coopération et de développement des compétences de la LEEJ. Le délai de dépôt des offres est fixé au 23 février 2018. Cette évaluation est exceptionnellement mise au concours avec des documents uniquement en allemand.