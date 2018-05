Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Un lien a été établi en France entre des cas d’intoxication par les bactéries E. coli O26 et du fromage français au lait cru « Reblochon de Savoie laitier ». Ce produit a été aussi vendu par diverses entreprises de restauration des cantons de Genève et de Vaud. Un danger pour la santé ne peut être exclu. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV recommande aux personnes qui ont déjà consommé ce produit et qui ont des troubles gastro-intestinaux accompagnés de fièvre de prendre contact avec leur médecin de famille. L’importateur suisse, le Petit Crémier à Genève, a immédiatement retiré le produit du marché et en a ordonné le rappel à tous ses points de vente.