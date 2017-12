Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

A la suite de la conclusion des travaux parlementaires, la liste des Etats et territoires avec lesquels la Suisse a introduit l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) a été actualisée. Par ailleurs, une précision a été apportée à la définition du terme de « juridiction partenaire » au sens de l’article 1 de l’Ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (voir «Publications»). Cette précision fait suite à la mise à jour en novembre 2017 de la liste des Etats et territoires s’étant engagés, auprès du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, à mettre en œuvre l’EAR.