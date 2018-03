Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les jeux d’argent sont un divertissement répandu. Mais ils comportent aussi des dangers : manipulation de compétitions sportives, escroquerie, dépendance au jeu. Aussi est-il important que la Suisse continue de réglementer et de contrôler le marché des jeux d’argent à l’ère d’internet également. C’est la garantie qu’offre la nouvelle loi fédérale sur les jeux d’argent. Elle protège les consommateurs des offres qui ne sont soumises à aucun contrôle car non autorisées et veille à ce que les exploitants des jeux autorisés ne conservent pas intégralement leurs bénéfices mais contribuent financièrement à l’AVS/AI, au sport, à la culture et à des buts sociaux. Le Conseil fédéral, le Parlement et les cantons recommandent dès lors de voter oui à la loi sur les jeux d’argent le 10 juin prochain.