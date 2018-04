Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En 2015 en Suisse, près de 41 000 personnes âgées de 15 à 25 ans dépendaient de l’aide sociale. Bon nombre de ces jeunes et jeunes adultes étaient confrontés à des problèmes d’intégration scolaire et professionnelle. Une nouvelle étude réalisée par le Programme national contre la pauvreté a dressé un état des lieux des mesures de soutien existantes, identifié les besoins d’action dans les cantons et les communes et constaté des lacunes en matière d’offres.