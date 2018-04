Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a pris note de l’examen, annoncé par la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin), du déroulement et de la procédure de vente des navires suisses de haute mer. Il soutiendra pleinement la DélFin dans son enquête. Tous les efforts entrepris jusqu’ici par le DEFR en lien avec les engagements par cautionnement de la Confédération dans le domaine de la navigation maritime avaient pour but de limiter autant que possible les dommages pour la Confédération.