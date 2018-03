Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Cette année, la Journée internationale des forêts (21.03.2018) est consacrée à l’importance que ces dernières revêtent dans le développement durable des villes. En effet, les forêts urbaines et les espaces verts ont une influence considérable sur la qualité de vie et contribuent de manière essentielle à la durabilité des villes. Pourtant, ils sont soumis à une forte pression et subissent toujours plus les aléas climatiques.