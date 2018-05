Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Résultats pour la période 2014–2016: Cette publication synthétise une sélection des résultats les plus importants de 2014 à 2016. Elle poursuit ainsi la série des publications REF de 2008–2010 et 2011–2013. La brochure s'adresse principalement aux propriétaires forestiers, aux gestionnaires d’exploitations forestières et aux autorités forestières. Cette édition traite notamment des conclusions sur l'orientation stratégique, l'organisation, le portefeuille de produits et services, ainsi que de la situation économique des entreprises forestières. De nombreuses entreprises forestières bien établies prouvent déjà que l'industrie forestière suisse peut être fructueuse. Avec ses indications quant aux causes de la réussite économique et des approches d'optimisation possibles pour les entreprises, cette publication apporte une contribution importante à l'amélioration de la performance économique de l'industrie forestière suisse.Téléchargement: https://www.bafu.admin.ch/uw-1819-f