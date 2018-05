Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En 2017, 31 293 étudiants et doctorants étaient inscrits dans l'une des deux EPF, soit 1000 de plus que l'année précédente et 10 000 de plus qu'il y a dix ans. Le Domaine des EPF contribue ainsi pour une large part à la formation de spécialistes dont l'industrie, les PME et les autorités suisses ont un besoin urgent. Ses institutions sont en outre des partenaires très recherchés dans le cadre du transfert de savoir et de technologie. Rien qu'en 2017, elles ont conclu plus de 500 nouveaux contrats de coopération avec le secteur privé.