Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Mise en oeuvre du droit de l'environnement - panorama des législations et grands principes. 15.03.2018 et 16.03.2018, Yverdon-les-BainsFormation complète : Droit de l'environnement pratique - application et mise en oeuvre. mars 2018, Yverdon-les-Bains