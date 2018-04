Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La conseillère fédérale Doris Leuthard et le ministre vietnamien des transports Nguyen Van The ont signé le 3 avril 2018 à Hanoi une nouvel accord aérien entre la Suisse et Vietnam. Cet accord remplace le précédent, qui datait de presque quarante ans, et tient compte des exigences actuelles de l’aviation civile internationale.