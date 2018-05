Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Conséquence de la mondialisation et des changements climatiques, les organismes nuisibles constituent une menace grandissante pour les forêts suisses. La protection contre ce phénomène est une préoccupation commune des autorités nationales et cantonales qui veillent à ce que les forêts puissent continuer à l’avenir de remplir leurs multiples fonctions pour le bien de la population suisse. L’Aide à l’exécution Protection des forêts décrit, en introduction, les principes de collaboration entre autorités, instituts de recherche et autres acteurs de la gestion des organismes nuisibles aux forêts. Les différents modules décrivent les mesures de lutte que doivent prendre les autorités en fonction des organismes nuisibles concernés. Ils reflètent l’état actuel des connaissances dans le domaine.Téléchargement: https://www.bafu.admin.ch/uv-1801-f