Le 26 avril 2018, la Monnaie fédérale Swissmint émet deux nouvelles monnaies commémoratives à l'intention des collectionneurs et des amateurs. La pièce d'or «Guillaume Tell» rend hommage au plus célèbre des Suisses, tandis que la pièce d'argent commémorant le bateau à vapeur «La Suisse» s'inscrit dans la série de trois pièces lancée par Swissmint en 2017 et portant sur le thème des bateaux à vapeur suisses.