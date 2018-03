Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La nouvelle édition de l’OFSP-Bulletin est publiée en format PDF. Cette semaine avec les thèmes suivants :Déclarations des maladies infectieusesStatistique SentinellaRapport hebdomadaire des affections grippalesMesures de prévention et d’hygiène essentiellesLe Conseil fédéral rejette l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts »Jeunes réfugiés traumatisés : nouvelle offre de perfectionnement et de mise en réseau pour les spécialistes et les bénévolesVol d’ordonnances***