Dans le Message sur la coopération internationale de la Suisse 2017-2020, la Suisse s’était fixé des objectifs mesurables. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a désormais approuvé le rapport intermédiaire, qui dresse un bilan des résultats atteints à ce jour et démontre que la Suisse, au travers de son engagement, remplit dans une large mesure les objectifs d’efficacité visés. Elle contribue ainsi à l’avènement d’un monde de paix, sans pauvreté et propice au développement durable. Cette évolution favorise aussi la prospérité et la sécurité de la Suisse.