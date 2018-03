Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’adaptation des ordonnances résulte de l’adoption par le Parlement du projet d’approbation et de mise en œuvre de la Convention Medicrime et de l’adaptation, dans ce cadre et à la suite de l’adoption de la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2e étape), de l’ordonnance sur les autorisa-tions dans le domaine des médicaments (OAMéd ; RS 812.212.1).Date d’ouverture: 20 mars 2018Date limite: 25 mai 2018