Le Conseil fédéral entend continuer à contribuer à la clarification des questions historiques et politiques entourant l’organisation P-26. Lors de sa séance du 25 avril 2018, il a décidé de rendre publique une copie de l’enquête administrative dirigée par Pierre Cornu en 1991. Il s’agit d’un exemplaire anonymisé et marqué à l’époque du tampon « Version destinée au public ». De plus, le Conseil fédéral fournit aussi des informations sur les relations contractuelles entre la Confédération et l’association qui exploite un musée dans l’ancien ouvrage fortifié de l’armée portant le nom de code « Schweizerhof »