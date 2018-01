Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) soumet à la discussion des projets d'amendements concernant quatorze ordonnances du Conseil fédéral et deux ordonnances du DEFR du train d'ordonnances agricoles 2018. Parmi ces modifications figure la réglementation destinée à remplacer la « loi chocolatière ». Certains des changements proposés portent sur la coordination des contrôles, sur la protection des végétaux et sur les paiements directs. La majorité des nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019. La procédure de consultation durera, quant à elle, jusqu'au 4 mai 2018.