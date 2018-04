Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA porte un regard satisfait sur un exercice 2017 qui, avec un rendement global net de 6,75% (contre 5,06% l’année précédente) et un degré de couverture global de 107,1% (contre 102,9% l’année précédente), enregistre un résultat supérieur à la moyenne. Sur ses 20 caisses de prévoyance, pas une seule ne présentait de découvert fin 2017. Au cours de l’exercice 2017, les frais d’administration par personne assurée ou bénéficiaire de rente ont encore pu être abaissés à 170 francs, et les frais totaux de gestion de la fortune, soit 0,20% des placements, maintenus à un faible niveau. Le haut niveau de satisfaction de la clientèle a de nouveau été confirmé en 2017.Préparée au cours des exercices 2016 et 2017, l’adaptation des paramètres techniques aux évolutions démographiques et économiques a été définitivement approuvée en janvier 2018 par la Commission de la caisse PUBLICA, qui a par ailleurs entériné sa mise en œuvre au 1er janvier 2019.