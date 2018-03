Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’eau comme source de collaboration et non de conflit, l’accès à de l’eau potable propre et la participation du secteur privé aux efforts en faveur d’une gestion durable des ressources en eau: autant d’objectifs clés pour la Suisse lors du Forum mondial de l’eau 2018, qui se tient depuis le 18 mars à Brasilia, la capitale du Brésil. Placé sous le thème «Sharing Water – Partager l’eau», le plus grand rendez-vous mondial consacré à l’eau réunit des représentants des milieux politiques, de la société civile, de la recherche et du secteur privé de près de 120 pays. La délégation suisse est conduite par Pio Wennubst, chef du domaine Coopération globale de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE, qui porte le titre de secrétaire d’État durant la conférence à Brasilia.